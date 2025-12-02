Düzce'de narkotik ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen bir otobüs yolcusunu takibe aldı. M.K. adlı şüpheli üzerinde yapılan aramada 153 gram kokain bulundu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı değerlendirilen bir otobüs yolcusu takibe alındı.

Yolcu olarak bulunan şüpheli ve 2 suç kaydı bulunan 53 yaşındaki M.K.'nın otobüste yapılan üst aramasında 1 parça halinde 153 gram kokain ele geçirildi.

Ele geçirilen kokainin yaklaşık piyasa değerinin 650 bin TL olduğu bildirildi.

Şüpheli hakkında TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlem başlatılırken, M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.