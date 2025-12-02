Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Eskimalatya'daki muhtarlarla buluştu; spor kompleksi müjdesi verdi, 2026'ya kadar hizmetlerin artarak süreceğini söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Eskimalatya bölgesindeki 17 mahallenin muhtarlarıyla bir araya gelerek hem yürütülen hizmetleri değerlendirdi hem de yeni projelere ilişkin açıklamalar yaptı. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Er, Malatya için önemli kaynaklar sağladıklarını ve şehir genelinde 'devasa yatırımların' yolda olduğunu ifade etti.

Eskimalatya Muhtarlar Derneği Başkanı Nafiz Sayın, bölgeye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek gençlik merkezi ve spor kompleksi talebini dile getirdi. Başkan Sami Er ise muhtarların mahallelerin gerçek nabzını tuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Muhtar, mahallenin kanaat önderidir. Bizim göremediğimizi siz görüyorsunuz, vatandaşlarımızın dertlerini en yakından biliyorsunuz. Bu güçlü iletişim sayesinde sorunları hızla çözebiliyoruz.'

'ALTYAPIDA DEVASA YATIRIMLAR YAPACAĞIZ'

MASKİ, yol ve altyapı hizmetleri konusunda memnuniyet gördüğünü belirten Başkan Er, ekiplerine teşekkür etti.

Su sıkıntılarının büyük oranda giderildiğini vurgulayan Er, yaz aylarında kırsalde yaşanan kullanım sorunlarına da değindi. Rezerv alanlarda yaşanan isale hattı patlaklarının 20 günde çözüldüğünü hatırlatan Başkan Er, 'Malatya için çok önemli kaynaklar bulduk. Bu kaynakları tamamen şehrimize harcıyoruz. Altyapıda ciddi yatırımlarımız olacak, büyük projelerimiz geliyor' dedi.

Deprem sonrası çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Er, 68 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini, yıl sonuna kadar tüm konut ve iş yerlerinin kura çekiminin tamamlanacağını söyledi. Depreme yönelik çalışmaların yanı sıra kültürel mirasın da öncelikleri arasında olduğunu dile getirerek, 'Eskimalatya kadim bir bölge. Kültür varlıklarının restorasyonu ve gün yüzüne çıkarılması için özel bir çalışma yürütüyoruz. Eskimalatya'yı hak ettiği yere getireceğiz.' dedi.

Muhtarların taleplerinden biri olan spor kompleksi için müjde veren Başkan Er, proje alanında muhtarlarla birlikte inceleme yaptı.