İzmir Bornova'nın sevilen muhtarı Ayşe Müjgan Pakyürek, kanser tedavisi gördüğü hastanede 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Üç kuşaktır süren muhtarlık geleneğinin son temsilcisi olan Pakyürek, Bornova Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bornova Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erzene Mahallesi, uzun yıllar boyunca hizmetleriyle iz bırakan muhtarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Mahallesinde önce dedesinin ardından babasının yürüttüğü görevi 27 yıldır başarıyla sürdüren, mahalleli tarafından sevgi ve saygıyla anılan Ayşe Müjgan Pakyürek, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ÜÇ KUŞAKTIR SÜREN HİZMET GELENEĞİ

63 yaşında hayata veda eden Pakyürek, Erzene Mahallesi'nde üç kuşağa uzanan bir hizmet zincirinin son temsilcisiydi. Görev süresi boyunca mahallede dayanışmayı, güveni ve komşuluk kültürünü güçlendiren çalışmalarıyla tanınıyordu.

BÜYÜK BİR VEDA BULUŞMASI

Cenazeye Bornova ve İzmir'in siyaset, bürokrasi ve sivil toplumundan çok sayıda isim katılarak Pakyürek'e son görevlerini yerine getirdi.