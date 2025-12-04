İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Güzel İzmir Hareketi' kapsamında Ballıkuyu'ya kazandırılan parkın açılışını yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, İzmirlilerin katılımcı belediyecilik anlayışıyla kamusal alanlardan daha nitelikli ve daha güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için başlattığı Güzel İzmir Hareketi büyüyor.

Bu kapsamda Konak Akarcalı Mahallesi 1129 Sokak'ta, 26 Ağustos Okulu arkasındaki alanda yapımı tamamlanan Ballıkuyu Parkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın katıldığı törenle açıldı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bürokratlar, belediye meclis üyeleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve derneklerin temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda yurttaşın yer aldığı açılışta miniklere patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği park açılışında çocuklar için yüz boyama etkinliği de düzenlendi.

PARKIN ADINI YURTTAŞLAR KOYACAK

Açılışa katılan çocuklar teşekkürlerini Başkan Tugay'a çiçek vererek ifade etti. Alanda yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Tugay talepleri dinlerken bir süre vatandaşlarla sohbet de etti.

Ayrıca park yapımında mesai harcayan işçilerle fotoğraf da çekilen Başkan Tugay bir vatandaşın 'Parkın adı ne olacak?' sorusuna 'Adını siz koyun' cevabını verdi.

'İŞİMİZ SİZLER İÇİN GÜZEL PROJELER ÜRETMEK'

Bugün yaşadığı en güzel günlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Tugay, 'Çünkü bir süre önce bu bölgede yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını sormuştum. Perihan Hanım ve kızı Elif çocuklar için park istemişti. İzmir'in pek çok yerinde parklar, hizmetler yapıyoruz ama şu gördüğüm tablodan anlıyorum ki buralara daha çok gelmeli, yatırım yapmalı, sorunları daha hızlı çözmeliyiz. Size söz veriyorum; daha da iyi işler yapacağız. Çocuklar az önce 'halı saha istiyoruz' dedi. Herkesin duyacağı şekilde söylüyorum; çocuklarımıza en kısa zamanda halı saha yapma sözü veriyorum. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz sizler için güzel işler yapmak' diye konuştu.

VOLEYBOL SAHASI DA GELİYOR

Tam bu sırada bir grup minik de voleybol sahası istediğini dile getirince Başkan Tugay bu kez, 'Bir de voleybol sahası yapalım. Siz bizden bir şey istediğinizde yapıyoruz, yapacağız. Bizim de sizden isteklerimiz var. Buralarda yaşayan çocuklar gerçekten sağlıklı, mutlu, başarılı olsunlar istiyorum. Bunun için bize düşen şeyler var ama size düşen de var. Ne yapacağız? Kendimize iyi bakacağız. Her türlü kötü alışkanlıktan uzak duracağız. Kötü alışkanlığa kapılanların bir an önce normale dönmesi için onlara yardımcı olacağız. Sizler altın gibi çocuklarsınız. Ben de sizler gibi küçük çocuktum, büyüdüm ve belediye başkanı oldum. Buradaki çocuklardan birinin belediye başkanı olmayacağını kim söyleyebilir bana? Kimse söyleyemez. Olacak, olacaksınız. Belediye başkanı da olacaksınız, önemli görevlere de geleceksiniz. Çalışarak olacak. Çalışmadan olmaz. Kendinize iyi bakacaksınız' ifadelerini kullandı.

'SİZİN MUTLULUĞUNUZ BİZİM MUTLULUĞUMUZ'

Bölgenin kentsel dönüşüm, altyapı sorunlarına, sosyal alan ihtiyacına değinen Başkan Tugay, şunları aktardı:

'Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Biz bunu yapacağız. Nilüfer Başkan'ım da burada. Beraberce buraların hepsini toparlayacağız. Sadece burası değil İzmir'de ihtiyacı olan her yere ulaşacağız. Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuz. Emin olun sizlerin içinden geldik ve sizler gibi zor günler yaşayarak bir yerlere geldik. Ama ne kendi geldiğimiz yeri, ne yapmamız gerektiğini de asla unutacak değiliz.'

'ÇİÇEKLERİ BÜYÜKŞEHİR AİLESİ ADINA ALIYORUM'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ve personeliyle yapımı tamamlanan parka emek veren teşekkür eden Başkan Tugay kendisine verilen çiçekler için 'Bunu bütün İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi adına alıyorum. Parkınız hayırlı olsun. Söz veriyorum; en kısa zamanda yeni tesisler açmak üzere burada olacağız' ifadelerini kullandı.