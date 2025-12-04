Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi tarafından düzenlenen 'Biz Radyoyu Çok Sevdik' isimli belgeselin gösterimi, Mersinlilerin yoğun katılımına sahne oldu.

MERSİN (İGFA) - Kadın radyocuların mücadelesine ışık tutan belgeselin gösteriminin ardından yönetmenler Prof. Dr. Nazan Haydari, Prof. Dr. Özden Cankaya ve Öğretim Üyesi Dr. Cem Hakverdi ile yapılan söyleşide ise kadın radyocuların mücadelesi, Türkiye'de radyoculuğun yeri ve belgeselcilik üzerine merak edilen sorular yanıtlandı.

MERSİNLİLER, KADIN RADYOCULARIN ÖYKÜSÜ İLE TARİHSEL YOLCULUĞA ÇIKTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen gösterimde salonu dolduran Mersinliler, 1970'lerin öyküsünü bugüne taşıyan belgesele tam not verdi.

TRT Radyo'da görev almak için sınava girerek, 70'li yıllarda çalışan kadınların döneme tanıklığı da gözler önüne seriliyor. Dönemin radyoculuğuna, politik olaylarına, kadınların radyoculuk mesleğinde yaşadıklarına belgesel aracılığıyla tanıklık eden izleyiciler, tarihsel yolculuğa çıkarak duygusal anlar yaşadı. İzleyicide derin izler bırakan belgesel ayakta alkışlandı.

Gösterime katılan yönetmenler Prof. Dr. Nazan Haydari, Prof. Dr. Özden Cankaya ve Öğretim Üyesi Dr. Cem Hakverdi, gösterimin ardından yapılan söyleşide soruları yanıtladı.

Moderatörlüğünü Prof. Senem Duruel Erkılıç'ın yaptığı söyleşiye, TRT Radyo'da aynı yıllarda görev yapan Nursel Duruel de katılarak izlenimlerini aktardı.

Sözlü tarih çalışması olarak başlayan ve belgesel ile beyazperdeye aktarılan kadın radyocuların hikayesini anlatan yönetmenler, Mersinli izleyenlerin yoğun katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.