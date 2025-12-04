Ankara Keçiören Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak için Engelsiz Sohbet Evi'ni hizmete açtı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Gümüşdere Ihlamur Vadisi içinde hizmete sunulan Engelsiz Sohbet Evi'nin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve Eşi Filiz Özarslan, CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsen Çakıcı, Keçiören Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Hakan Ataoğlu, Demokrat Parti Keçiören İlçe Başkanı Ahmet Kaya, Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanı Hamza Serhat Yeniçeri, önceki dönemlerden SHP Ankara İl Başkanı Celalettin Koç, önceki dönemlerden Keçiören Belediye Başkanı Hamza Kırmızı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Türkiye Körler Derneği Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, ÖZEV Başkanı Selim Türkmen, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarı Muhammet Ekrem Kılıç, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, özel gereksinimli bireyler ile çok sayıda aile katıldı.

'ENGELSİZ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK GÖREVİMİZDİR'

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şunları söyledi: 'Unutmamalıyız ki, hepimiz yarım saat sonra, bir gün sonra, bir hafta sonra engelli bir vatandaş olmaya adayız. Bu nedenle engelsiz yaşam alanları oluşturmak, birlikte yaşamanın koşullarını hazırlamak bizim görevimizdir. Engelsiz kafe demedik; Engelsiz Sohbet Evi dedik; çünkü Türkçemizi yaşatmak istiyoruz. Türkçe karşılığı varken yabancı ifadeleri tercih etmeyeceğiz. Evlatlarımızın okullarında engelsiz şartlarda eğitim almasını, parklarımızın, bahçelerimizin herkes için erişilebilir olmasını istiyoruz. Kafelerimiz, sohbet evlerimiz, kıraathanelerimiz engellerden arındırılsın istiyoruz. Hem Ankara Büyükşehir Belediyemiz hem Keçiören Belediyemiz bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Engelli bireylerimizle ilgili bir sorun olduğunda hızlıca çözmek için çalışıyoruz. Geçmiş planlamalardan kaynaklanan hataları düzeltiyoruz. Bundan sonra da yeni engelsiz tesisler, parklar ve sosyal alanlar yapmaya devam edeceğiz. Engelsiz Sohbet Evi'nin Keçiören'e ve Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ne Mutlu Türk'üm diyene!'