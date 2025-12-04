Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, yüzlerce kişi Denizli Valiliği önünden Delikliçınar Meydanı'na kadar farkındalık için yürüdü.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir program hazırladı.

Program, Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve ardından Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinin işaret dili eşliğinde, istiklal marşının söylenmesi ile başladı.



'ENGELLERİ AZALTAN BİR DENİZLİ İÇİN BİR ARADAYIZ'



Burada engelliler adına basın açıklaması yapan Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Çam, 'Bugün sorumluluklarımızı yeniden düşünmemizi sağlayan önemli bir gündür. Engellilik hayatın doğal bir parçasıdır. Herkes için eşit erişim, eşit fırsat, eşit yaşam hakkı temel insan haklarıdır. Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak amacımız, tüm bireyleri kapsayan, katılımı destekleyen, engelleri azaltan bir Denizli için çalışmaktır. Erişilebilir yollar, ulaşılabilir hizmetler, kapsayıcı eğitim ve engelli bireylerin istihdamı, bağımsız yaşamı mümkün kılan düzenlemeler, ancak birlikte hareket edildiğinde güçlenir. Bu sürece emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi.



FARKINDALIK İÇİN YÜRÜDÜLER



Basın açıklamasının ardından Çamlık Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu Bandosu eşliğinde, Denizli Valiliği önünden Delikliçınar Meydanı'na kadar farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Kent protokolü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, sivil toplum kuruluşları, engellilere yönelik eğitim veren okul öğrencileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından etkinlikler Delikliçınar Meydanı'nda devam etti.



'BU ŞEHİRDEKİ ENGELLERİ HEP BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ'



Bu şehrin daha yaşanabilir hale gelmesi için tüm paydaşların hep birlikte emek verdiğini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinciyle, ayırmadan ayrılmadan her şartta birlikte hareket ederek 'Engelli Dostu Denizli'yi birlikte yaratacağız. Engelleri aşmak için gösterdiğimiz çabada sizlerin desteği, katkısı son derece değerli. Hayata geçirdiğimiz projelerle, zorlaştıran değil kolaylaştıran yönetim anlayışıyla, bu şehri her vatandaşımıza ulaşılabilir ve erişilebilir kılmak istiyoruz. Bu şehri hep birlikte güzelleştireceğiz, bu şehirdeki engelleri hep birlikte kaldıracağız' ifadelerine yer verdi.



'SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR'



Daha erişilebilir bir yaşam için tüm kurumların birlikte çalıştığına vurgu yapan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 'Bugün sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin toplumumuzda bir farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte de tüm kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimiz ile birlikte özel kardeşlerimizin hayata daha iyi tutunması ve yer alabilmesi için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Sizlere sağlıklı, mutlu, başarılı bir yaşam diliyorum. Sevgi varsa engel yoktur. Bu düsturla çalışmaya devam ediyoruz' diye konuştu.



ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Engellilere yönelik eğitim veren okul öğrencileri mehteran, şarkı, dans, ritim, halk oyunları ve zumba gösterileri sundu. Vatandaşların ilgiyle izlediği programda, öğrenciler muhteşem performansları ile ayakta alkışlanırken gösterileri büyük beğeni topladı. Gösterilerin hazırlanmasında öğrenci, öğretmen ve velilerin ortak çabası dikkat çekerken, bu etkinlik özel öğrencilerin sosyal hayata katılımının ve yeteneklerinin sergilenmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.