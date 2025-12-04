İzmir Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi'nden yararlanan Ege Latin Dansları Spor Kulübü (ELADA), 6-7 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek Dünya Salsa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Bornova'nın STK Yerleşkesinden Dünya sahnesine

İZMİR (İGFA) - Sporcular, hazırlıklarını yerleşkenin spor salonunda sürdürürken, kulüp antrenörleri Bornova Belediyesi'nin desteği sayesinde uluslararası başarı hedeflediklerini belirtti. Bornova Belediye Başkan Ömer Eşki ise STK Yerleşkesi'nin üreten ve gelişen bir Bornova için önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi'nden yararlanan yüzlerce sivil toplum kuruluşundan biri olan Ege Latin Dansları Spor Kulübü (ELADA), 6-7 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek Dünya Salsa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kulüp, dev organizasyon öncesi hazırlıklarını yerleşke içindeki spor salonunda yoğun tempoda sürdürüyor.

'ULUSLARARASI PLATFORMLARDA YER ALMAK ARTIK BİR HAYAL DEĞİL'

ELADA Antrenörü Görkem Çitim, kulübün gelişimini ve Bornova Belediyesi'nin sağladığı imkanların önemini şöyle anlattı:

'Türkiye Dans Sporları Federasyonu yarışmalarında yetişkinler kategorisinde en çok lisans veren kulüplerden biriyiz. A'dan D'ye tüm klasmanlarda sporcularımız mevcut. Haftanın üç günü antrenman yapıyor, alt yapıdan sporcular yetiştiriyoruz. Hem fizyolojik hem psikolojik hazırlıklar yapıyoruz. Bornova Belediyemiz ve Başkan Ömer Eşki'nin desteği sayesinde artık uluslararası arenada da yarışan sporcular yetiştiriyoruz. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Salsa Yarışması'nda ülkemizi temsil etmek bizim için bir başlangıç. Ocak'ta Milano'da, Haziran'da Bologna'da ve yıl boyunca birçok uluslararası yarışmada yer almaya devam edeceğiz. Bornova Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ediyoruz.'

SPORCULAR: 'TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ'

ELADA'nın lisanslı sporcuları ve eğitmenleri Ahmet Batuhan Doğu, İrem Özyener ve Başak Toprak, ilk kez katılacakları dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirterek Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye destekleri için teşekkür etti.

BAŞKAN EŞKİ: STK YERLEŞKESİ TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN MERKEZİ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, STK Yerleşkesi'nin önemine vurgu yaparak 'Altındağ Atatürk STK Yerleşkemiz; spor kulüplerinden derneklere, hemşehri vakıflarından kültür-sanat topluluklarına kadar yüzlerce yapıya kapılarını açıyor. Amacımız, Bornova'da üreten, paylaşan ve gelişen bir toplumsal yapı oluşturmak. ELADA'nın dünya sahnesine çıkması, bu yerleşkenin imkânlarının doğru kullanıldığında neler başarılabileceğinin en güçlü örneklerinden biridir. Sporcularımıza başarılar diliyorum; Bornova olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.