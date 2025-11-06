Düzce şehir merkezindeki araç trafiğine kapalı İstanbul Caddesi'nde yaşanan olay, vatandaşların tepkisine neden oldu. Sık sık motosiklet denetimlerinin yapıldığı, yayaların güvenliği için araç girişine kapalı olan caddede bu kez bir ticari minibüs görüntülendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Uzun süredir motosikletlerin yayalar arasına girmesinden şikâyet eden vatandaşlar, minibüsü görünce 'Bu kadarı da olmaz!' diyerek tepki gösterdi.

Görüntülere göre, sürücü kimseye aldırış etmeden, insanların yoğun olarak bulunduğu cadde boyunca minibüsle ilerledi.

Yayaların hayatını tehlikeye atan bu durum, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler üzerine vatandaşlar, 'Denetimler artırılsın, kimse canımızı tehlikeye atmasın' çağrısında bulundu.

Yetkililerin, araç trafiğine kapalı bölgelerde benzer olayların yaşanmaması için daha sıkı denetim yapması istendi.