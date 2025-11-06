Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol hayata geçirdiği projelerle hem şehre, hem sektöre güç katmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan 'Bursa 1. Matbaa, Ambalaj, Reklam, Tabela, Davetiye ve Promosyon Tanıtım Günleri' fuarını 14-15-16 Kasım 2025 tarihlerinde Merinos AKM Fuaye alanında şehir ve vatandaşlar ile buluşturacak.

'Bursa 1. Matbaa, Ambalaj, Reklam, Tabela, Davetiye ve Promosyon Tanıtım Günleri' fuarını Ankara'da tanıtıma çıktıklarını ifade eden Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol, 'Hem heyecanlı hem gururluyuz. Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teveccühlerine mazhar olduk. Sayın Bakanımız ile AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kılıç'ın ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sürecinde buluştuk. Ve Bakanımızı Bursa'ya davet ettik. Sayın Bakanımız her daim Matbaacı Kırtasiyeci esnafımızın başta olmak üzere esnaflarımızın yanında olduklarını ve taleplerin çözümü noktasında 2026 bütçesinde pozitif adımlar attıklarını ifade ettiler. Fuarlar ile esnafımızın güçlendiğini ifade eden Bakanımız, Bursa'nın Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak program müsaitlikleri durumunda fuarımıza katılacaklarını belirttiler' dedi.

BOLAT: 'BAŞKANIMIZ ÇOK GENÇ MAŞALLAH'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile buluşan Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol'a Bakan Bolat'tan takdir geldi. Bütçe görüşmeleri molasında gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a dönen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat; 'Esnaf Oda Başkanımız çok genç Maşallah. Ahmet vekilim seninle birlikte Bursa'da gençleşmeye devam ediyor' diyerek teveccühlerini gösterdiler.

BURSA MİLLETVEKİLLERİNDEN MATBAACILAR VE KIRTASİYECİLER ODASINA TEBRİK

Bursa esnafının siyaset üstü ve ülkenin gururu olduğunu ortak payda da vurgulayan Bursa Milletvekilleri şehrin yükünü omuzlayan esnaflara zor günlerde verdikleri büyük mücadelenin farkında olduklarını belirttiler. Bursa Milletvekilleri fuarı programlarına aldıklarını ve mutlaka katılım göstereceklerini özellikle belirttiler.

BAŞKAN EROL'DAN TEŞEKKÜR

TBMM ve Ankara temasları esnasında Bursa'nın ve Bursa esnafının gücünü daha iyi fark ettiklerini belirten Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Oda Başkanı Mehmet Akif Erol; 'Milletvekillerimizin arkamızda dağ gibi durduklarını önümüzdeki engelleri aşmak için var güçleri ile çalıştıklarını görmekten gurur duyduk. Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat başta olmak üzere tüm Milletvekillerimize tanıtım günleri fuarımızı TBMM'ne Esnaf Oda Üyemiz Gazeteci Ömer Küçükkaya ile birlikte giderek bizzat tanıttık.

Bu süreçte ev sahipliğini üstlenen başta Bursa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kılıç olmak üzere Bursa Milletvekillerimiz Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na, Sayın Emel Gözükara Durmaz'a, Sayın Efkan Ala'ya, Sayın Mustafa Varank'a, Sayın Mustafa Yavuz'a, Sayın Refik Özen'e, Sayın Osman Mesten'e, Sayın Ayhan Salman'a, Sayın Hasan Öztürk'e, Sayın Prof. Dr. Kayıhan Pala'ya, Artvin Milletvekilimiz Sayın Faruk Çelik'e, Önceki Dönem Bursa Milletvekilimiz Dr. Mustafa Esgin'e misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek fuarımızın açılışına kendilerini davet ettik.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yoğunluğunda esnaflarımızın derdine derman olmak için var gücüyle çalışan Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a, hem fuarımıza yönelik teveccühleri hemde esnaflarımızın sorun ve taleplerine yönelik samimi ifadeleri ile desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz' diye konuştu.