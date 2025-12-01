Bunlar da ilginizi çekebilir

Kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, Bilecik'te suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te uzun süredir firari olduğu öğrenilen şahsın, vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırarak mağdur ettiği tespit edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza attı. 8 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, gerçekleştirilen takip ve saha çalışmalarıyla kıskıvrak yakalandı.

