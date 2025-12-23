Düzce'de halk otobüsü şoförleri, araçlarında fenalaşan yolcular için güzergâh dışına çıkarak hastanenin yolunu tuttu. Bir hafta arayla yaşanan iki olay, araç içi kameralara yansıdı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi iştiraki Düzce Ulaşım A.Ş.'ye bağlı halk otobüsü şoförleri, duyarlı davranışlarıyla takdir topladı. İki ayrı hatta görev yapan şoförler, araçlarında rahatsızlanan yolcuları fark edince harekât merkeziyle irtibata geçerek rotalarını Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne çevirdi.

İlk olay 7 Aralık'ta yaşandı. 7 numaralı hatta görevli şoför İzzet Aydın, ayağının üzerine basmakta zorlanan bir kadın yolcunun durumunun ciddiyetini fark ederek güzergâh dışına çıktı. Yolcuyu acil servisin kapısına kadar ulaştıran Aydın, sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra seferine devam etti. Benzer bir olay ise 12 Aralık'ta 18 numaralı hatta meydana geldi. Bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine şoför Suat Atmaca, güvenli bir şekilde U dönüşü yaparak hastaneye yöneldi. Acil servise ulaştırılan yolcu, sedyeyle içeri alınarak tedavi altına alındı.

Düzce Ulaşım A.Ş. yetkilileri, şoförlerin düzenli olarak ilk yardım ve kriz yönetimi eğitimi aldığını vurgularken, araç içi kamera görüntülerinde diğer yolcuların da şoförlere destek verdiği görüldü.