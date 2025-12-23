Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile PTT AŞ'nin hayata geçirdiği Türkiye Kart Projesi, Çankırı'da vatandaşların hizmetine sunuldu. Proje, şehir içi ulaşımda ödeme yöntemlerini tek çatı altında topluyor.

ÇANKIRI (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, PTT AŞ tarafından geliştirilen Türkiye Kart Projesi, Çankırı'da vatandaşların kullanımına sunuldu.

Proje ile şehir içi ulaşımda ödeme, para transferi ve alışveriş işlemleri tek bir kart üzerinden gerçekleştirilebilecek. Türkiye Kart, fiziki kartın yanı sıra mobil uygulamadaki QR kod ve kredi kartı seçenekleriyle de kullanılabilecek.

Çankırı Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Türkiye Kart Projesi'nin tanıtımı için Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten katıldı.

PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, yaptığı konuşmada, 'Türkiye Kart Projesi, bugün Çankırı'da hizmete alınarak bu vizyonun somut ve güçlü bir yansıması hâline gelmiştir' dedi. Projenin şehir içi ulaşımda kullanılan ödeme yöntemlerini tek çatı altında toplayarak daha verimli, ekonomik ve istikrarlı bir yapı oluşturduğunu vurgulayan Gülten, kartın çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığını, kâğıt bilet kullanımını ve gereksiz kart üretimini azalttığını belirtti. Dr. Gülten, Çankırılı vatandaşların şehir içi ulaşımda daha hızlı, pratik ve güvenli bir ödeme deneyimi elde edeceğini ifade ederek, Türkiye Kart Projesi'nin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını ve dijital dönüşümü hızlandıran yerli ve millî bir altyapı olarak topluma değer katacağını söyledi.