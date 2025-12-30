Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İzmir Büyükşehir'den çiftçiye 550 milyon TL'lik nefes

Güler'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Güler, Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 24 yaşındaki Ömer Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan trafik yönlendirme tabelasının direğine şiddetli şekilde çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Güler (24) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Düzce istikametine seyir halindeyken yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu 24 yaşındaki Ömer Güler yaşamını yitirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

