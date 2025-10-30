Cumhuriyet'in 102. yılı, Düzce'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı, on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Nazif Tütüncüoğlu Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla İstanbul Caddesi üzerinden Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca marşlar söylendi, sloganlar atıldı ve Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu tüm kente yayıldı.

Etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan, güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anıtpark Meydanı'nda sona eren programda, renkli görüntüler oluştu.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Selçuk Aslan, Düzcelilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Cumhuriyetimizin 102. yılına büyük bir gurur ve coşkuyla erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nice yüzyıllara hep birlikte ulaşmayı diliyorum.' ifadelerini kullandı.