Çalışmalara bölge halkının da destek verdiği öğrenildi. Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekipler, arazi arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçeye bağlı Üvezbeyli Kersendüzü mevkisinde yaşayan Battal’ın kaybolduğu yönünde yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 81 yaşındaki Ayşe Battal'ın kaybolması üzerine kırsalda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler Üvezbeyli Kersendüzü'nde çalışırken, bölge halkı da destek sağlıyor. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Cumayeri ilçesinde kırsal alanda kaybolan 81 yaşındaki Ayşe Battal’ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

