Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engellere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turuna ev sahipliği yaptı. İzmir’den katılım sağlayan 35 görme engelli sporcu, tandem bisikletlerle Kocaeli’nin doğal ve kültürel rotalarında pedal çevirerek unutulmaz anlar yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin farklı illerinden gelen görme engelli bisiklet sporcularına ev sahipliği yaptı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün konaklama ve ağırlama desteğiyle gerçekleşen etkinlikte, şehrin doğal ve kültürel güzellikleri tandem bisikletlerle tanıtıldı. İki kişinin pedal çevirerek kullanabildiği çift kişilik bisikletler olan tandemlerle şehir turu yapıldı.

ENGELSİZ HAYAT İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) tarafından düzenlenen programa İzmir Eşpedal Derneği’nden 35 görme engelli sporcu katıldı. Bu kapsamda Kocaeli’ne gelen misafirler, Ormanya’da kurulan çadırlarda konakladı.

Üç gün süren etkinlikte, önde rehber ve arkada görme engelli bireyin bulunduğu tandem bisikletlerle kentin doğal ve kültürel güzellikleri sesli betimlemeler eşliğinde tanıtıldı. Kocakaymaz, Dağoğlu ve Çubuklubala köyleri güzergâhında bir tur düzenleyen katılımcılar, SEKA Kâğıt Müzesi ve Sekapark’ta da pedal çevirdi. Etkinlik, Sapanca Gölü çevresinde yapılan bisiklet turuyla sona erdi.

Katılımcıların Kocaeli’deki tüm konaklama ve ağırlama ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Büyükşehir’in desteğiyle gerçekleşen program, görme engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirirken, Kocaeli’nin turizm potansiyelinin tanıtılmasına da katkı sundu.

ENGELLERİ AŞAN DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Etkinlik, sadece bir bisiklet turu olmanın ötesinde, engellerin spor aracılığıyla nasıl aşıldığını gösterdi. Görme engelli bisiklet sporcuları, rehberleriyle kurdukları güçlü bağ sayesinde kilometrelerce yol kat etti ve sosyal yaşama daha aktif katılımın güzel bir örneğini sergiledi. Bu anlamlı organizasyon, Kocaeli’nin turizm değerlerini tanıtırken “engelsiz yaşam” anlayışına da güçlü bir katkı sundu. Katılımcılar, Kocaeli’nden unutulmaz anılarla ayrıldı.