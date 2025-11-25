Düzce'nin Konuralp bölgesinde bir kamyonet, lastik patlaması sonucu kontrolden çıkıp orta refüje çarparak durdu. Parçalar yola savrulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Konuralp bölgesinde bir kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Gece saatlerinde M.U. yönetimindeki 41 BAN 203 plakalı kamyonetin lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç orta refüje çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin bazı parçaları yerinden koparak yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.