Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin bazı parçaları yerinden koparak yola savruldu.

Gece saatlerinde M.U. yönetimindeki 41 BAN 203 plakalı kamyonetin lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç orta refüje çarparak durabildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Konuralp bölgesinde bir kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bir kamyonet, lastik patlaması sonucu kontrolden çıkıp orta refüje çarparak durdu. Parçalar yola savrulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.