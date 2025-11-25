Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bilim insanları ve dalış dünyasının tanınan isimleriyle birlikte İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği yapılan bölgede dalış gerçekleştirdi. Canlı türlerinin geri dönüşünün gözlemlendiği dalış, 'Körfez yeniden doğuyor' yorumlarıyla kayda geçti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi kapsamında Körfez'de ekosistemin yenilenme süreci hızla ilerliyor.

Projenin mevcut durumunu yerinde görmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; Prof. Dr. Mustafa Sarı, ünlü belgeselci Savaş Karakaş ve dünya serbest dalış rekortmeni Devrim Cenk Ulusoy ile birlikte Körfez'de dalış yaptı.

Bugüne kadar 190 hektarlık alanda 1.7 milyon metreküp dip çamuru temizlendiğini belirten Başkan Büyükakın, dalış sonrası heyecanını gizlemezken, 'Deniz çayırları, kabuklu türler, pisi balıkları: Körfez yeniden nefes almaya başladı. Çok güzel şeyler oluyor ve daha da olacak.' dedi.

Avrupa'nın en kapsamlı çevre projelerinden biri olarak gösterilen çalışma, tamamlandığında 468 hektarlık alanda toplam 3.8 milyon metreküp çamurun temizlenmesini hedefliyor.

Başkan Büyükakın, COP Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı 2025 yılında bu projenin ülkenin çevre vizyonuna damga vuracağını vurguladı.

UZMANLARDAN NET MESAJ: KÖRFEZ ARTIK ÖLMEDİ

Prof. Dr. Mustafa Sarı, temizliğin su kalitesini belirgin şekilde artırdığını söyleyerek kırmızı deniz yosunları ve iğne balıklarının geri döndüğünü belirtti.

Belgeselci Savaş Karakaş ise dalışı 'milat' olarak nitelendirerek, 'Yaklaşık 50 yıllık kirlilik tarihe karışıyor. Körfez artık ölü bir deniz değil.' dedi.

TÜBİTAK-MAM, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi ve bölgedeki diğer bilim kurumları, İzmit Körfezi'nde su kalitesi ve biyoçeşitliliği düzenli olarak izliyor.

Bugünkü dalış, 5 Aralık'ta düzenlenecek 'Hedef: Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi' paneli öncesi saha verilerinin doğrulanmasını sağladı.

Kocaeli'nin yıllardır kirlilikle anılan Körfezi, yapılan temizlik ve ekosistem çalışmalarıyla artık yeniden canlanmanın eşiğinde.