Düzce’nin araç trafiğine kapalı İstanbul Caddesi’nde biriken çöpler ve boş ayakkabı kutuları çevre kirliliğine yol açtı.Sefer DEMİR /DÜZCE (İGFA) - Düzce kent merkezinde araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesi’ndeki görüntüler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Cadde üzerinde biriken çöpler ve boş ayakkabı kutuları, hem görüntü kirliliğine hem de çevresel rahatsızlığa neden oldu.

Cep telefonuyla caddeyi görüntüleyen bir vatandaş, çöplerin ne zamandır orada olduğunu bilmediklerini ifade etti. Vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdiklerini ancak herhangi bir temizlik çalışması yapılmadığını iddia etti.

Kent merkezinde uzun süre fark edilmeyen bu kirlilik, sosyal medyada da gündem oldu. Düzce halkı, özellikle yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde temizlik ve denetim çalışmalarının artırılmasını talep ediyor.