Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 Mayıs - 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği şok uygulamalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin korunması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde şok uygulamalar gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele, Narkotik, Kaçakçılık, Motorlu Asayiş ve Trafik birimlerinden oluşan Karma Tim ekipleri, Nisan ayında faaliyete geçerek 1 Mayıs - 30 Ekim 2025 tarihleri arasında farklı noktalarda kısa süreli denetimler yaptı.

Uygulamalarda; 1 Glock marka ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 17 gram kubar esrar, 2 gram likit esrar, 5 gram skunk, 39 adet sentetik hap, 1,5 gram metamfetamin, Sentetik kannabinoid maddeleri, 28 adet 9 mm fişek, 2 bıçak ve 1 kesici alet ele geçirildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'inin 'uyuşturucu ticareti', 16'sının 'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak', 2'sinin '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 10'unun farklı suçlardan arandığı belirlendi.

Trafik denetimlerinde ise 36 araç ve 10 sürücü trafikten men edilirken, 2 kişiye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Düzce'mizin asayişi ve huzurunun devamı için vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.