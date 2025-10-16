Bir süredir Düzce gündeminde tartışmalara neden olan Cedidiye Kent Meydanı'ndaki Düzce Belediyesi hizmet binasının, tüm tepkilere rağmen apar topar yıkılmasına yönelik tepkiler büyüyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de sabah saatlerinde başlayan yıkım sırasında bina önündeki bayrak direklerinde asılı olan Türk bayraklarının dahi indirilmeden çalışmalara başlanması, kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Anahtar Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Doğan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki göstererek, 'Bayraklar bile indirilmeden bu acelecilik yanlıştır, hatalıdır' ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da aynı meydanda bir araya gelerek yıkıma ilişkin basın açıklaması yapmıştı.

2007 yılında hizmete giren belediye binasının bu kadar kısa sürede ve gerekçesiz şekilde yıkılmasına anlam veremeyen Düzceliler, 'Binanın neden yıkıldığı açıklanmalı' çağrısında bulundu.

Vatandaşlar ayrıca, binanın içinde bulunan kapı, pencere ve diğer malzemelerin dahi sökülmeden yıkım işleminin başlatılmasına tepki göstererek 'Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Bayrakları da mı yıkacaksınız?'sorularını yöneltti.

Yıkımın neden aceleye getirildiği konusunda Düzce Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.