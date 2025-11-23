İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBAN tarifeleri tartışmalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada TCDD'nin uyguladığı yüksek hat kullanım bedellerini eleştirerek, 'İZBAN'ın en büyük mali yükü ray kirası. TCDD bunu kaldırırsa 90 dakika sistemini anında geri getiririm' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZBAN tarifeleri üzerinden yürüyen tartışmalara yönelik yaptığı yazılı açıklamada TCDD'nin uyguladığı yüksek ray kirasının hem İZBAN'ın maliyetlerini artırdığını hem de kent içi ulaşımda bütün yükü belediyenin üzerine bıraktığını söyledi.

Başkan Tugay, 'İZBAN'ın mali bedeli adaletsiz biçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yükleniyor. TCDD, kentte zaten duran raylar için bizden kira almaktan vazgeçmeli' ifadelerini kullandı. Tugay, İZBAN'ın 90 dakika entegrasyonuna dahil edilmemesinin teknik değil ekonomik bir sorun olduğunu belirterek, '90 dakika kent içi ulaşımda zaten uygulanıyor. İZBAN'ın bu sisteme girememesinin tek nedeni TCDD'nin yüksek maliyet politikasıdır' dedi.

TCDD'ye açık çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ray kirasının sıfırlanması halinde 90 dakika sisteminin derhal geri geleceğini vurgulayarak, 'Yük paylaşımı adil olursa biz de gereğini yaparız. İzmir'in AK Partili siyasetçileri de bu haksız mali yük konusunda görüşlerini açıklamalı' dedi.

İZBAN'ın Türkiye'de örnek bir ortaklık modeli olarak kurulduğunu hatırlatan Başkan Tugay, bugün gelinen noktada mali yükün büyük bölümünün belediyeye kaldığını belirtip 'Biz çözüme hazırız. Adalet sağlanırsa İZBAN daha ekonomik ve entegre bir hizmet sunar' diyerek açıklamasını tamamladı.