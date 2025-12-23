Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçakla ilgili arama çalışmaları sonuç verdi. Uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında ulaşıldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçakla ilgili yürütülen arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı.

https://twitter.com/WorldWarWatch/status/2003549469300912571

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, uçağın enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün yaklaşık 2 kilometre güneyinde Jandarma ekipleri tarafından tespit edildiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2003556541308583999

Bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtilirken, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iletişimi kesilen uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 yolcunun bulunduğunu da bildirmişti.