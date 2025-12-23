Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında, binlerce vatandaşı ilgilendiren 'Kırsal Mahalle Statüsü' oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte 17 ilçedeki bazı eski belde ve mahalleler kırsal statüye alındı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 'Kırsal Mahalle Statüsü' gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıda, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 17 ilçedeki bazı eski belde ve mahallelerin kırsal mahalle statüsüne alınmasını içeren maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Gündem öncesi konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal statünün vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Dutlulu, kırsal mahalle statüsü belirlenmediğinde vergi ve su ücretlerinin arttığını belirterek, 'Zaten geçim sıkıntısının yoğun olduğu kırsal bölgelerde nüfus azalıyor, yaş ortalaması yükseliyor. Kanun gereği bu statünün 31 Aralık 2025'e kadar belirlenmesi gerekiyordu. Aksi halde vatandaşlarımız bir yıl boyunca bu haktan yararlanamayacaktı. İlçe belediyelerimizle hızlı hareket ettik' dedi.

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından konuşan Başkan Dutlulu, 2026 yılına ilişkin hedeflerini de paylaştı. Dutlulu, '2025 yılı Manisa için zor geçti. İnşallah 2026 daha umut dolu olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi yatırımların hayata geçirileceği bir yıl olacak. Altyapısı tamamlanan ve yeni başlatılan projelerin ihalelerini arka arkaya yapacağız' ifadelerini kullandı.