Yılların tecrübesi tek bir lezzette buluştu. Kukidu Fried Chicken, yüzde 100 Türk markası olarak ilk şubesini İstanbul Beşiktaş'ta açtı.

İSTANBUL (İGFA) - Uzun soluklu AR-GE ve özgün tedarik zinciri ile yola çıkan Kukidu, 'Her An Taze' sloganıyla Türkiye ve globalde hızla büyümeyi hedefliyor.

Fried Chicken sektörünün en tecrübeli isimlerinin kurucu yatırımcılarını, destek ofis ve saha kadrosuyla bir araya getiren Kukidu, yıllarca süren detaylı AR-GE çalışmalarının ardından ilk şubesini 8 Kasım'da İstanbul Beşiktaş'ta açtığını resmen duyurdu. Yüzde 100 Türk markası kimliğiyle global hedefler belirleyen Kukidu, sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı ve tüm paydaşlarıyla birlikte büyüme ilkesi üzerine kurulu bir iş modelini benimsiyor.

Kukidu'yu sektördeki rakiplerinden ayıran en temel unsur, uyguladığı özgün üretim ve tedarik zinciri eko-sistemi. 'Özgün Üretim, Her An Taze' sloganıyla hareket eden marka, tavukların kesiminden özel sosların hazırlanmasına kadar tüm süreçleri fabrikasyon olmadan, el yapımı ve günlük olarak gerçekleştiriyor. Kurulan bu ekosistemde tedarik, üretim ve lojistik aşamalarının tamamı kendi markası bünyesinde yönetilerek, restoranlara günlük sevkiyat yapılıyor ve böylece tüketiciye her zaman en taze ve yüksek kaliteli ürün ulaştırılıyor.

Markanın Genel Müdürü Hakan Arslantürk, lansmanla ilgili olarak şunları kaydetti:

'Kukidu, sadece bir tavuk restoranı değil, tecrübe ve ortak akılla kurulmuş bir vizyonun eseridir. Dünya ve çevreye duyarlı bir marka olarak en lezzetli tavuk ve soslarımızla misafirlerimize ulaşırken, aynı zamanda globalde istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Şirket kültürümüz, 'Birlikte Nasıl Çalışırız?' sorusunun cevabını sürekli irdeleyerek, bayilerimizden iş ortaklarımıza kadar gerek kazançlı yatırım, gerekse kariyer planlaması olarak tüm paydaşlarımızla birlikte büyümektir. Ayrıca lezzetli tavuklarımızı misafirlerimize sunmak için, Müşteri tutkunu, Marka tutkunu en önemlisi Kukidu Ürün tutkunu çalışan topluluğu ile bu büyümeyi gerçekleştirip dünyada tüm misafirlerimize ulaşmaktır.'

Beşiktaş Şubesi'nin açılışının hemen ardından Kukidu, agresif büyüme planları kapsamında kısa sürede İstanbul'da Ümraniye Canpark AVM, Sultangazi Sultan Town AVM, Historia AVM Aksaray şubelerini; Türkiye genelinde ise Demirpark AVM Zonguldak ve Manavgat Antalya şubelerini açmaya hazırlanıyor. Marka, uluslararası arenadaki ilk adımlarını ise Kosova ve Katar'da açılacak şubelerle atarak, eşsiz lezzetlerini global pazara taşımayı hedefliyor.

KUKİDU FRİED CHİCKEN HAKKINDA

8 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş şubesini açan Kukidu Fried Chicken, sektörde tecrübeli kurucuların uzun süreli AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkmış, yüzde 100 Türk sermayeli bir markadır.

Marka, İstanbul'daki büyüme stratejisi kapsamında bir diğer şubesini de Ümraniye Canpark AVM'de hizmete açtı. Misafirlerine özgün tariflerle hazırlanan çıtır tavuk menülerini sıcak ve samimi bir atmosferde sunan Kukidu Fried Chicken, tüm şubelerinde lezzet tutkunlarını yeni bir deneyime davet ediyor.

Dünya ve çevreye duyarlı bir şirket kültürüyle hareket eden Kukidu, özgün üretim ve el yapımı, taze ürün kalitesini kendi bünyesindeki tedarik ve lojistik eko-sistemiyle birleştirerek küresel çapta bir marka olmayı hedeflemektedir.