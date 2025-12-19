Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün proje ortağı olarak yer aldığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen ve İznik Belediyesinin yararlanıcısı olduğu 'İznik Geleneksel El Sanatları ile Dijital Dönüşüm (DİJİZ) Projesi' kapsamında eğitim faaliyetlerine başlandı.

BURSA (İGFA) - Proje çerçevesinde, İznik Belediyesi tarafından Derbent Mahallesi'nde bulunan ve coğrafi işaretli geleneksel dokuma üretiminin gerçekleştirildiği atölyenin fiziki koşulları iyileştirilerek yeni bir dikiş atölyesi kuruldu. Bu kapsamda, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından Derbent'te yaşayan kadınlara yönelik Giyim Eğitim Programı uygulanmaya başlandı.

DİJİZ Projesi ile Derbent kırsalında faaliyet gösteren kadın üreticilerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerinin sağlanması, sosyal hayata daha etkin katılımlarının teşvik edilmesi ve iş gücüne katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca, geleneksel el sanatlarının dijital dönüşüm süreçleriyle desteklenerek sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yeni iş fırsatlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Geleneksel üretim kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan DİJİZ Projesi, yerel kalkınmayı destekleyen örnek uygulamalardan biri olma özelliği taşıyor.