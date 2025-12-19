Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı kent hedefiyle geliştirdiği 'Deprem Sığınma Ünitesi Projesi'ni kamuoyuna tanıttı. Proje, deprem anında can kaybını en aza indirmeyi hedefliyor.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı, insan hayatını önceleyen ve dirençli bir kent hedefi doğrultusunda afet anlarında güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla hayata geçirilen 'Deprem Sığınma Ünitesi Projesi' sunum çalıştayı kamuoyuna tanıtıldı.

Burkent Genel Müdürü İnan Keser, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bir refleks olarak ortaya çıktığını belirterek, projenin toplum için geliştirilmiş sosyal bir proje olduğunu söyledi. 'Amacımız, deprem anında zaman kazanmak ve can kaybını en aza indirmektir' diyen Keser, kentsel dönüşümün uzun vadeli bir süreç olduğunu ancak bu proje acil eylem niteliğinde olduğunu kaydetti.

Türkiye genelinde yaklaşık 31 milyon konutun 6 milyonunun risk altında olduğunu ifade eden Keser, Bursa'da ise 100 bine yakın konutun deprem riski taşıdığını vurgulayarak, projenin bilimsel temellere dayandığını, İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yapılan testler sonucunda ünitenin yüksek dayanım gösterdiğini belirtti.

BİLİMSEL TESTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Deprem Sığınma Ünitesi'nin statik ve dinamik testlerden geçirildiğini aktaran Keser, ünitenin yaklaşık 400 tonluk yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Üniteye eklenen 800 kilogramlık ağırlığın bina taşıyıcı sistemine olumsuz bir etkisi bulunmadığını da vurgulayan Keser, 'Yaptığımız analizlerde, binaya eklenen yükün risk artırma oranının yüzde 1'in altında olduğunu gördük. Bu nedenle ünitenin yapısal açıdan güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur' dedi.

BOZBEY: 'DEPREME HAZIRLIK BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR'

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise depremin yalnızca deprem anıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, önleyici tedbirlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

'Depremden korkmak değil, depreme hazırlıklı olmak zorundayız' diyen Bozbey, deprem öncesinde alınacak tedbirler, can kayıplarının önlenmesinde en önemli unsur olduğunu ifade ederek, Bursa'nın yüksek deprem riski taşıyan bir kent olduğunu hatırlattı. Bozbey, Bursa Ovası'nda her yıl yaklaşık 6 santimetrelik bir çökme yaşandığına dair bilimsel verilerin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarının bilim ışığında yürütülmesinin önemine dikkati çekti.

Deprem sığınma ünitelerinin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir güvenlik aracı olduğunun vurgulandığı çalıştayda, projeye kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerinin destek verdiği belirtildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Ulutek, İnşaat Mühendisleri Odası, AFAD ve çeşitli üniversitelerin projeye katkı sunduğu ifade edildi. Program sonunda konuşmacılar, deprem sığınma ünitesinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, projenin geliştirilerek devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, 'Bir canı kurtarmak bile bu projenin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir' mesajını verdi.