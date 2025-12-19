Bursa'da Gemlik Belediyesi ile Bursa Barosu iş birliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, sanat dolu beş günün ardından sona erdi. Gemlik'te artık gelenekselleşen tiyatro günleri kapsamında 6 oyun tiyatroseverlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz pazar günü Bursa Şehir Tiyatrosu'nun çocuklar için sahnelediği 'Pırtlatan Bal' oyunu ile başlayan programda; Antalya Barosu Yırtık Cübbe Tiyatro Ekibinin Kaç Baba Kaç, Eskişehir Sui Generis Tiyatro Grubunun Açık Denizde, Bursa Barosu Tiyatro Advocato Ekibinin Bir Efes Masalı, Bursa Devlet Tiyatrosunun Şair, Şiir, Şuur ve Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu Tiyatro Ekibinin İstemeseler Bari adlı oyunları sahnelendi.

Festivalin kapanış gecesinde salonu dolduran Gemlikliler, özellikle Gemlikli gençlerin sahnelediği İstemeseler Bari oyununa büyük ilgi gösterdi. Oyunda sürpriz bir rolle sahneye çıkan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, barış, kardeşlik ve dayanışma mesajları verdi. Özgür Aksoy'un annesi Gülay Aksoy başta olmak üzere ailesi de tiyatro günleri boyunca oyunları ilgiyle takip etti.

Kapanış töreninde konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Özgür Aksoy Tiyatro Günleri'ne emek ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, sanatın toplumsal gücüne vurgu yaptı. Başkan Deviren konuşmasında, Özgür Aksoy'un kıymetli annesi Gülay Aksoy'a verdikleri destek için şükranlarını sundu; Bursa Barosu'na, festivalde sahne alan tüm tiyatro ekiplerine ve beş gün boyunca salonu doldurarak sanata sahip çıkan Gemlik halkına gönülden teşekkür etti.

Özgür Aksoy ile tanıştığı ilk günden itibaren onun bu kentin yönetiminde mutlaka yer alması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Başkan Deviren, Aksoy'un çocukları, insanları ve sanatı seven, duyarlı bir yol arkadaşı olduğunu belirtti. Bugün Özgür Aksoy'un ideallerini yaşatmanın ve sürdürmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Başkan Deviren, 'Sahne, insanın kendisiyle yüzleştiği yerdir. Orada sorunların ve ayrımların ne kadar anlamsız olduğunu görürsünüz. Sanatın birleştirici gücüyle, Özgür Aksoy'un anısını ve değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz' dedi.