Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket, bazı okullarda gerçekleştirilen yılbaşı çekilişlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin gençleri milli ve manevi değerlerden uzaklaştırdığını savunan Bereket, eğitim kurumlarının temel sorumluluğunun bu değerleri yaşatmak olduğunu vurguladı. Gençlerin eğitim sürecinde kültürel ve manevi hassasiyetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Bereket, okulların yalnızca akademik başarıyı hedefleyen yapılar olmadığını belirterek, 'Asli görevi gençlerimizi milli ve manevi değerlerimize göre yetiştirmek olan bazı okullarımızda bu tür uygulamaların yapılmasını doğru bulmuyoruz' dedi.

Toplumun geleceğini şekillendirecek olan gençlerin kendi kültürüne ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Bereket, eğitim yöneticilerine çağrıda bulundu. Bu tür etkinlikler yerine milli birlik ve beraberliği pekiştiren faaliyetlerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi. Gençliğin toplumun temeli olduğunu belirten Bereket, okul yönetimlerini daha hassas davranmaya davet ederek, milli birlik ve manevi bilinç kazandıran çalışmaların teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.