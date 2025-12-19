İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Teyfik Rodos, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) 'Şarkılar Cem Karaca Anısına' adlı konseriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Cem Karaca'nın dillerden düşmeyen şarkıları salonu dolduran izleyiciler tarafından hep bir ağızdan söylendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), yılın son ayında da yoğun etkinlik programıyla 2025'i uğurlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin büyük seslerinden Cem Karaca, İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Teyfik Rodos'un 'Şarkılarla Cem Karaca Anısına' adlı konseriyle anıldı. Konuklar, 'Tamirci Çırağı', 'Resimdeki Gözyaşları', 'Bu Son Olsun', 'Ceviz Ağacı', 'Islak Islak' ve 'Kerkük Zindanı' gibi Cem Karaca'nın unutulmaz eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti.

Rodos, sahnedeki konuşmasında saygıyla andığı Cem Karaca'nın şarkılarının güçlü müzikal altyapısına ve yorumlanmasının zorluklarına dikkat çekti. Şarkı aralarında ise hem eserlerin hem de Karaca'nın müzik yaşamından kısa kesitler paylaşarak izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Özellikle son yıllarda hayata geçirdiği ve büyük beğeni toplayan projeleriyle dikkat çeken Rodos, sahnedeki yorumu ve performansıyla seyircilerden uzun süreli alkış aldı.