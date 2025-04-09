Hollanda’daki Corendon Dutch Airlines, dünyanın tamamen dövme tasarımla kaplanmış ilk uçağını tanıttı. Bu yenilik, sektörde dikkat çekici bir dönüm noktası oldu.İSTANBUL (İGFA) - Corendon çatısı altında Hollanda’da hizmet veren Corendon Dutch Airlines, havacılıkta bir ilke imza attı.

Dövme tasarımlı uçak fikri, Corendon Dutch Airlines CEO’su Günay Uslu ile Henk Schiffmacher arasındaki bir sohbet sırasında ortaya çıkmıştı. Schiffmacher’in yıllar önce dile getirdiği tamamen dövme tasarımlı uçak hayali gerçeğe dönüştü.

Lady Gaga ve Kurt Cobain gibi dünya yıldızlarına dövme yapan ünlü dövme sanatçısı Henk Schiffmacher’ın imzasını taşıyan tasarım, klasik denizcilik sembollerinden ilham alarak hayata geçirildi. Schiffmacher’ın özgün mirasına da bir saygı duruşu niteliğinde olan projeye, sanatçının eşi Louise’ten esinlenerek “Sweet Louise” adı verildi.

Tasarımın seyahat tutkusuna bir övgü niteliğinde olduğunu belirten Schiffmacher, “Okyanusların sonsuz yolcusu korsan figürünü temsil eden motor üzerindeki dövme, Corendon için kalp şeklinde bir sembole dönüştü. Dövmeler hikâyeler anlatır; bu tasarım da dünyayı dolaşırken edindiğim deneyimleri, tanıştığım insanları ve kurduğum bağları yansıtıyor. Ayrıca hareketi, bağlantıyı ve keşfetme arzusunu simgeliyor. Bu hikâyenin artık gökyüzünde uçacak olması beni çok gururlandırıyor.” diye konuştu.

Dövme tasarımını uçağa uygulamak karmaşık bir süreç olduğunu ifade eden Günay Uslu ise, "Tasarımın sanatsal bütünlüğünü bozmadan uçağın yüzeyine uygun şekilde ölçeklendirilmesi gerekiyordu. Havacılık ve sanat uzmanlarıyla yakın çalıştık. Oldukça titiz bir süreçti ama ortaya çıkan sonuç hepimiz için son derece tatmin edici oldu” dedi.