İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, gündeme dair gelişmeleri partisinin grup toplantısında değerlendirdi. Dervişoğlu, "Erdoğan’ın dostu Trump’la yeni maceralara yelken açacağı anlaşılmakta. Trump, Netanyahu ve Erdoğan'ı aynı fotoğraf karesinde göreceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair açıklama yaptı.

YÜKSEL ARSLAN İYİ PARTİ'YE GERİ DÖNDÜ

Grup toplantısında, son genel seçimde İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçilen ve istifa eden Yüksel Arslan'ın, yeniden İYİ Parti'ye katıldığı açıklandı.

Dervişoğlu, "Dava arkadaşım yuvasına dönmüştür. Zaten hiç ayrılmamıştı. Kendisine rozet de takmayacağım. Yakasında İYİ Parti rozetiyle geldi" dedi.

Konuşmasına hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ı anarak başlayan Dervişoğlu, salona sanatçının bir şarkısı ile girdi.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nun Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Dava adamlığı, reislik, güya büyük hedefler koymak; 20’li yaşlardaki gençleri hızara vermek değildir.

Türkiye’yi Türksüzleştirmeyeceğiz diyen, hak ve hukuk arayan, adil bir Türkiye’de insanca yaşamak isteyen; "İstibdada karşı Hürriyet" diyen Türk Gençlerine buradan selam olsun!

Biz bu gençleri öyle ya da böyle okutup mezun ederiz. Ama siz kendi çocuklarınızın bile yüzüne bakamazsınız. Sizin ağababalarınız da bakamadılar. Yüzsüz yaşadılar, yüzsüz öldüler. Arsız yaşadılar, arsız öldüler.

Bu vicdansızlığı durdurun, durdurunki o itiraz dalgası sizi boğacak bir isyan seline dönüşmesin. Unutmayın, tutuklama gözaltı ve soruşturma yazan ve imzalayan sizler için birkaç sayfa kağıttan ibarettir.

Saray kadıları size söylüyorum, partizanlık ve tek adamcılık bir kariyer yolu değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. En çok da böyle olduğunu sananları yok etmiştir.

Bir şeyin başına 'AK' gelince işin şirazesi kayıyor.

ERDOĞAN'A TRUMP TEPKİSİ

Erdoğan’ın dostu Trump’la yeni maceralara yelken açacağı anlaşılmaktadır. Sadece onunla değil, Netanyahu da artık aynı gemidedir.

Şimdiden tarihe not düşüyorum. Bu üçünün birlikte poz verdiği günleri de göreceğiz. Çok zaman geçmeyecek!

Trump, Netanyahu ve Erdoğan'ı aynı fotoğraf karesinde göreceğiz!

Irak Türkmenleri'ni nasıl yapayanlız bıraktılarsa Suriye Türkmenleri'ni de aynı şekilde yapayanlız bırakacaklar.

Trump rahibi nasıl aldıysa, yeni tavizlerini de öyle alacak.

Çakma padişah, nasıl kapı arkasında el pençeduruyorsa emriniz başım üstüne demeye de devam edecek."