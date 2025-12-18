Bursa Osmangazi Meydanı, akşam saatlerinde hayata geçirilen etkinliklerle yeni yıl atmosferini şehir merkezine taşıdı. Işıklandırmalar ve müzik etkinlikleriyle canlanan meydan, festival coşkusunu zirveye çıkardı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Yeni Yıl Festivali', şehir merkezinde sosyal hareketliliği artırdı. Gün batımıyla birlikte başlayan DJ performansları ile canlı müzik etkinlikleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinliklere aileleri ve arkadaşlarıyla katılan Bursalılar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken; festival alanında kurulan stantlar ve sokak lezzetleri akşam saatlerine ayrı bir renk kattı.

Etkinlikler boyunca müziğin ritmine kapılan vatandaşlar, hareketli ezgiler eşliğinde dans ederek unutulmaz anlar yaşadı. Alanda yer alan stant sahipleri ise yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerin kendileri için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Gece boyunca doyasıya eğlenen Bursalılar, kendilerine böylesine güzel bir imkan sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek, 'Burada ortam çok güzel. Ailemizle ve arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiriyoruz. Yeni yıla bu coşkuyla girmek bizleri çok mutlu etti' ifadelerini kullandı.