Beyaz Saray'dan Rusya iddiası; Putin ile Rus askerleri arasında gerilim var

Amerika Birleşik Devlteleri'nin(ABD) YönetimMerkezi Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine Ukrayna'daki savaşın gerçek durumunu ve Rusya'ya karşı yaptırımların ne kadar zarar verici olduğunu söylemekten korkan danışmanlar tarafından yanlış yönlendirildiğini açıkladı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield düzenlediği basın toplantısında, "Putin'in Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair bilgimiz var, bu da Putin ile askeri liderliği arasında sürekli bir gerilime yol açtı" dedi.

"YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİNE İNANIYORUZ”

Bedingfield yaptığı açıklamada, "Putin'in danışmanları tarafından Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiği ve Rus ekonomisinin yaptırımlarla nasıl zedelendiği konusunda yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz. Çünkü üst düzey danışmanları ona gerçeği söylemekten çok korkuyor" ifadelerini kullanarak, "ABD, Putin'in savaşının, Rusya'yı uzun vadede daha zayıf ve dünya sahnesinde giderek daha fazla izole eden stratejik bir hata yaptığını göstermek için şimdi bu bilgiyi ortaya koyuyor" dedi.

Rusya'nın stratejik bir hata yaptığını vurgulayan Bedingfield, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edileceğinin de altını çizerek, "Rusya'ya ağır maliyetler yüklemeye, Ukrayna'yı savaş alanında ve müzakere masasında güçlendirmeye çalışma stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.