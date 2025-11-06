Şehirlerin değişim ve dönüşüm süreçlerine yön verecek fikirlerin tartışıldığı Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu, 32 yıl aradan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Bursa'da kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenlenen kolokyum, 'Değişimin Eşiğinde' temasıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde başladı. 6-8 Kasım tarihleri arasında sürecek etkinlikte paneller, akademik oturumlar, forumlar, öğrenci çalıştayları ve sergilerle şehircilik dünyasının güncel sorunları masaya yatırılacak.

'KENTLERİN GELECEĞİ ORTAK AKILLA ŞEKİLLENİR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kolokyuma ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kentlerin geleceğinin birlikte düşünmek ve üretmekle şekilleneceğini söyledi. Başkan Bozbey, konuşmasında, 'Kentler; her yurttaşın yaşamın tadını çıkardığı, çocukların güvenle büyüdüğü, gençlerin umutla hayallerine sarıldığı, büyüklerin huzurla yaşadığı alanlar olmalıdır. Yönetim anlayışımızı katılımcılık, adalet, bilim ve sürdürülebilirlik üzerine kurduk. Bursa Planlama Ajansı ile kentimizin geleceğini birlikte tasarlıyoruz.' dedi.

Başkan Bozbey ayrıca, 1/100 bin Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı ile kentin geleceğini belirleyen adımların atıldığını vurgulayarak, 'Bir kentin geleceği masa başında değil, ortak akılla ve toplumsal uzlaşıyla şekillenir. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla Bursamızı iklim risklerine dayanıklı, doğayla uyumlu, kültürel mirasını koruyan ve sosyal açıdan adil bir kent haline getireceğiz' dedi.

'DAHA ÇAĞDAŞ VE YAŞANABİLİR BURSA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Başkan Bozbey, dünyadaki iklim değişikliği, kuraklık, yenilenebilir enerji ve konut krizleri tartışmalarına dikkat çekerek, 2026'da Bursa'nın Avrupa Metropol Zirvesi (EMA FORUM)'a ev sahipliği yapacağını hatırlattı. 'Kentler iyi niyetle değil, iyi planlama ile yönetilmelidir. Buradan çıkacak fikirleri kentimizin gerçekleriyle buluşturmaya hazırız. Daha yeşil, adil, güvenli ve çağdaş bir Bursa için hep birlikte çalışacağız' dedi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Akif Burak Atlar, şehir planlamasının teknolojik, etik ve politik açıdan hızlı bir dönüşümden geçtiğini vurguladı. Atlar, 'Yapay zeka, büyük veri ve akıllı şehir uygulamaları yeni fırsatlar sunuyor ancak kamu yararı ve etik ihlallerine dikkat edilmelidir. Doğayı, yaşamı ve kent hakkını savunmak suç değildir' dedi.

Bursa Planlama Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan, kolokyumun yalnızca kentleri değil, planlama anlayışını ve mesleki rolleri de dönüştürdüğünü vurguladı. Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan ise, 'Değişimin Eşiğinde' temasının şehirlerin yanı sıra düşünce biçimlerinin de dönüşümünü gösterdiğini belirtti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, 32 yıl aradan sonra Bursa'nın kolokyuma ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını ifade ederek, programın kente ve mesleğe hayırlı olmasını diledi. Program, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü bildirgesinin okunması ve açılış oturumu ile devam etti.