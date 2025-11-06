Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Harmanyazı Mahallesi'nde 33 milyon 700 bin liralık yatırımla tamamladığı Kapalı Sistem Sulama Tesisi ile tarımsal üretimde verimliliği artırırken, suyun adil, kontrollü ve tasarruflu kullanımını sağladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada modern ve sürdürülebilir sistemleri yaygınlaştırarak suyun her damlasını koruma çalışmalarına devam ediyor.

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve suyun daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ilgın Harmanyazı Mahallesi'ne Kapalı Sistem Sulama Tesisi kazandırıldı. Hayata geçirilen proje, modern altyapısıyla hem su kaynaklarının korunmasına hem de bölge üreticisine ekonomik katkı sunuyor.

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yaklaşık 33 milyon 700 bin lira bedelle ihalesi gerçekleştirilen proje kapsamında, 1.000 ton kapasiteli kapalı su deposu ve terfi istasyonu inşa edildi. Ayrıca 16,5 kilometre uzunluğunda boru hattı ve 2 kilometrelik elektrik hattı tamamlandı.

Sistemin elektronik sayaçlarla desteklenmesiyle birlikte, suyun adil, kontrollü ve tasarruflu şekilde dağıtılması gerçekleştirilirken, Harmanyazı bölgesinde tarımsal üretimin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi sağlandı.