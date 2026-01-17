Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geleneksel Türk tiyatrosunun önemli simgeleri Karagöz ve Hacivat'ı Kent Orkestrası eşliğinde sahneye taşıdı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, 'Karagöz Konsere Gidiyor' adlı gölge oyunu çocuklarla buluştu. Etkinlik kapsamında düzenlenen Karagöz Atölyesi ise miniklere geleneksel sanatı yakından tanıma fırsatı sundu.

ABB, kültürel mirası gelecek nesillere aktarma çalışmalarını sürdürüyor. UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Karagöz ve Hacivat, Kent Orkestrası eşliğinde 'Karagöz Konsere Gidiyor' müzikaliyle sahneye taşındı. Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki gösterime çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen Karagöz Atölyesi'nde ise çocuklar; Karagöz ve Hacivat figürlerini tasarlayarak gölge oyununun yapım sürecini deneyimledi.

ABB Kent Orkestrası Şefi Zafer Gökçer, projeye velilerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, 'Çocuklarımıza, Karagöz ve Hacivat ile kültürümüzle beraber hem konser adabı, konser nasıl izlenir, enstrümanlar nelerdir, neler çalarlar, sesleri nasıldır, bunları da tanıtmak koşuluyla yaptığımız bir proje. Biz bunu her hafta tekrarlıyoruz, her hafta salonumuz doluyor, çocuklarımız çok faydalanıyor. Bütün çocuklarımızı velileriyle birlikte bekliyoruz' dedi.