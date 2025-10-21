DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ilişkin, 'Yeni bir federasyon projesi ya da bunun başka bir versiyonunu yaratmaya çalışmak, tek kelimeyle aldatmaca olur, zaman kaybı olur' dedi.

ANKARA (İGFA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'de gerçekleşen seçimlere değinen Aksakal, KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı kutladı.

Kıbrıs'ın artık bir barış adası olmasını istediklerini dile getiren Aksakal, 'Yeni bir federasyon projesi ya da bunun başka bir versiyonunu yaratmaya çalışmak, tek kelimeyle aldatmaca olur, zaman kaybı olur.' değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen DSP lideri Aksakal, İsrail'in her zaman olduğu gibi yine bir fırsatçılıkla imzalamış olduğu ateşkes anlaşmasına uymadığını, sudan bahanelerle kan dökmeye, can almaya, virane binaları dahi yakıp yıkmaya devam ettiğine dikkati çekerek, İsrail'in sadece insanları, hayvanları değil, bölgedeki zeytin ağaçlarını bile yakacak, tahrip edecek kadar insanlıktan çıktığını; dünyanın böyle bir vahşeti daha fazla taşıyamayacağını vurguladı.