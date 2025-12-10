CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kente yıllardır söz verilip tamamlanmayan kamu yatırımlarının Bursa'nın geleceğini geciktirdiğini söyledi. Yeşiltaş, 'İktidarın vizyon eksikliği Bursa'nın potansiyelini sınırlıyor' dedi.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yaptığı yazılı açıklamada AKP iktidarının Bursa'yı yıllardır ihmal ettiğini, yereldeki temsilcilerinin ise 'algı yönetimi' dışında bir çalışma ortaya koyamadığını ifade etti. Kentte tamamlanmayan kamu yatırımlarının ve yarım kalan projelerin, iktidarın Bursa'daki yönetim zafiyetinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bursa'nın Türkiye'nin en güçlü sanayi ve ihracat merkezlerinden biri olmasına karşın ulaşım altyapısındaki gecikmeler, deprem riski taşıyan yapı stoğu, çevre ve su yönetimindeki eksiklikler ile merkezi bütçe kısıtlarının kentteki yatırımları sınırladığını kaydeden Yeşiltaş, ertelenen projelerin Bursa'nın gelişimini yavaşlattığını vurguladı.

'GERÇEKLERİ SÖYLEMEKTEN KAÇMAYACAĞIZ'

İktidar temsilcilerinin 'başarı hikâyesi' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yeşiltaş, 'Bu şehir büyürken kaynaklar kamu yararına mı kullanıldı? Kalkınma Bursa'nın her mahallesine eşit ulaştı mı? 20 yıllık iktidarın sonunda hâlâ çözülememiş sorunlarla yaşayan bu şehre hangi başarıdan söz ediyorsunuz?' sorularını yöneltti.

Başkan Yeşiltaş, YHT Garı-Şehir Hastanesi bağlantı yolu örneğini hatırlatarak projenin yıllar önce bakanlığa devredildiğini, tüm sorumluluğun Karayolları Genel Müdürlüğü'nde olduğunu belirterek, 'Bu gerçek ortadayken çıkıp Bursalıları yanıltmaya çalışıyorlar.' dedi.

'HANGİ HİZMETTEN SÖZ EDİYORSUNUZ?'

Yıllardır vaat edilen kamu yatırımlarının ya rafa kaldırıldığını ya da seçim dönemlerinde hatırlandığını söyleyen Yeşiltaş, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların da sürdüğünü dile getirerek, 'Halkımız hastaneye ulaşmakta zorlanıyor. Sonra çıkıp 'hizmet üretiyoruz' diyorsunuz. Hangi hizmet?' sorusuna da yanıt aradı.

Bursa'nın plansız büyümeyle karşı karşıya bırakıldığını, sanayi alanlarının doğayı tahrip ederek genişlediğini, yeşil alanların ve su havzalarının özel sermayeye açıldığını belirten Yeşiltaş, 'CHP'ye yetersizlik eleştirisi yöneltenlere söylüyorum: Asıl yetersizlik iktidarın vizyon eksikliğidir. Bursa uyandı, görüyor, sorguluyor ve hakkını istiyor. Belediyelerimiz tüm kısıtlamalara rağmen halk için çalışmaya devam ediyor' diye konuştu.

EKONOMİK KRİZİN YÜKÜ BURSALILARIN ÜZERİNDE

Ekonomik krizin etkilerinin Bursa'da da derinden hissedildiğini belirten Yeşiltaş, vatandaşın geçim mücadelesine dikkat çekerek, 'Bir market torbası asgari ücretliyi zorluyor. Emekli ısınmakla beslenmek arasında tercih yapıyor. Esnaf daha kepenk açmadan faturasını düşünüyor. Milletin cebine girenler, gönlüne girmekten önce davranmış durumda.' dedi.

Açıklamasını CHP'nin Bursa vizyonunu öne çıkararak bitiren Yeşiltaş, Bursa'nın rantını kamunun yararına kullanacaklarını ifad ederek, 'Kayıp yılların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu şehrin geleceğini masa başında değil, halkımızla birlikte kuracağız' dedi.