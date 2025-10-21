CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, hem manevi tazminat davası açıldı hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

BURSA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında, 19 Ekim Pazar günü gerçekleşen CHP Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başarır'ın konuşmasında 'Cumhurbaşkanını hedef alan mesnetsiz ithamlar ve hakaretamiz ifadeler' kullandığını belirterek, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da bildirildi.