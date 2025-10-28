Dokuz Eylül Üniversitesi, Cumhuriyetin 102. yılını görkemli bir sanat şöleniyle kutladı. Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen konserde müzik, dans ve sahne sanatları buluştu.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından, Cumhuriyet'in 102. yılı onuruna '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri' düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen konsere DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ Genel Sekreter V. Dündar Yener, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Cumhuriyetin kuruluş ruhunu yansıtan özel gecede; müzik, dans ve sahne sanatlarının harmanlandığı etkileyici bir performans sahnelendi. Orkestra Şefi Mustafa Ege Yılmaz, Koro Şefi Öğr. Gör. Anıl Altınsoy ve Koreograf Dr. Öğr. Üyesi Ayça Berkmen'in yönetiminde sahne alan öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu sanatın evrensel diliyle izleyicilere aktardı.

Program boyunca Cumhuriyet'in değerleri müzikle, dansla ve sanatla yaşatılırken, izleyenler unutulmaz bir gece geçirdiler. Etkinliğin sonunda DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sahneye çıkarak öğrencileri ve eğitmenleri tebrik etti, emeği geçenlere çiçek takdim etti.

'ÜNİVERSİTEMİZ HEM BİLİMİN HEM SANATIN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEK'

Prof. Dr. Yılmaz konuşmasında Cumhuriyet'in kazanımlarına vurgu yaparak, 'Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda özgür düşüncenin, bilimin ve sanatın önünü açan büyük bir aydınlanma hareketidir. Bizler bu değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmakla sorumluyuz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir!' sözünü her zaman rehber ediniyoruz. Çünkü Cumhuriyet'in ışığı, bilimle, kültürle ve sanatla daha da parlıyor. Üniversitemiz de bu anlayışla hem bilimin hem sanatın öncüsü olmaya devam edecektir.' diye konuştu.