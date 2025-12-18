Sivas Belediyesi'nin Kale Projesi kapsamında hayata geçirdiği 'Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi'nin yapımı tamamlandı.

SİVAS (İGFA) - Selçuklu medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olan Sivas'ta yapımı tamamlanan müzeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, eserleri yakından inceleyerek Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademi Başkanı Doç. Dr. Işın Fırat'tan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Uzun, Sivas'ın Selçuklu dönemindeki tarihî ve kültürel önemine dikkat çekerek Selçuklu medeniyetine ait değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yakın zamanda Tarihi Kale Projesi için bir çalıştay gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Uzun, 'Çalıştayımızda ortaya çıkan fikirlerden birisi de bir Selçuklu Müzesi yapılmasıydı. Işın Fırat hocamız da o dönem çalıştayımıza katılarak fikirleri ile önemli katkılar sağlamıştı. Hocamız ile birlikte hayata geçirdiğimiz 'Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi' ile projemizde ilk eseri ortaya koymuş olduk. Hocamız gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'ye örnek olacak bu müzemiz, şehrimize hayırlı olsun' dedi.

Selçuklu mirasını yaşatmayı amaçlayan 'Bir Zamanlar Selçuklu Müzesi'nin, 2027 yılında ziyarete açılması planlanıyor.