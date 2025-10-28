Bakırköy Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği İBB Türk Halk Müziği Topluluğu konseri, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Ücretsiz olan konser, izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları Bakırköy'de büyük bir coşkuyla başladı.

Bakırköy Belediyesi'nin 'Bakırköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu' adıyla düzenlediği etkinliklerin ilk gününde, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz gerçekleşen konserde Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendiren topluluk, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bakırköy'de günlerce sürecek kutlamalar, tiyatro oyunları, yürüyüşler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

28 Ekim Salı günü 20.00'de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde, Şef Nevin Yılmaz yönetimindeki 'Ata'mızın Sevdiği Şarkılar' konserinde Oya Biket ve Berke Meyman sahne alacak.

29 Ekim Çarşamba günü ise kutlamalar sabah saatlerinden itibaren devam edecek. 13.00'te Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde, çocuklara özel 'Tiyatronun Büyüsü' adlı tiyatro oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek. Ardından 14.00'te Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda DJ performansı, animasyon gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve ikramlar yer alacak. 15.00'te Yeşilköy Sahili'nde ise klasik vosvos ve kaplumbağa araçlarla şehir turu düzenlenecek.

Akşam saatlerinde Bakırköy'de Cumhuriyet coşkusu zirveye ulaşacak. 19.00'da Dikilitaş'tan başlayacak Fener Alayı, Bando Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek. Yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamalar 21.30'da Koray Avcı konseriyle taçlanacak.

Hava muhalefeti nedeniyle 28 Ekim günü gerçekleştirilmesi planlanan program kapsamında, 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Yeşilköy Sahili, DJ performansı, halk dansları ve tango gösterileriyle bayram havasına bürünecek.