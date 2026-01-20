Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer yoğun kar yağışı, birçok bölgede kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yağmur beklenirken, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışı etkili olacak.

Özellikle Rize, Artvin, Giresun'un doğusu ile Trabzon çevrelerinde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülürken, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirilirken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.