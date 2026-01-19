Adıyaman'da bir vatandaşa gelen Ocak 2026 su faturası sosyal tepkilere yol açtı. 30 metreküp su tüketimi için 400 lira 32 kuruş fatura kesilirken, toplam tutarın büyük bölümünü ek bedeller oluşturdu.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da 2026 yılı Ocak ayına ait bir su faturası, yüksek ek ücretler nedeniyle vatandaşların tepkisini çekti. 30 metreküp su tüketimi karşılığında kesilen faturada toplam bedel 400 lira 32 kuruş olarak yer aldı.

Faturada belirtilen bilgilere göre, suyun asıl tüketim bedeli yalnızca 120 lira 40 kuruş olurken; atık su bedeli, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ve evsel katı atık bedeli toplam tutarı neredeyse üç katına çıkardı. Özellikle 157 lira 50 kuruş olarak yansıtılan evsel katı atık bedeli, faturanın en dikkat çeken kalemi oldu.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, 'Suyun kendisi pahalı değil, asıl sorun ek bedeller. 120 liralık su tüketimi için 400 lira ödemek zorunda kalıyoruz' diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Artan yaşam maliyetleri karşısında özellikle dar gelirli aileler için bu tür faturaların ciddi bir yük oluşturduğunu belirten vatandaşlar, benzer şikâyetlerin kent genelinde birçok haneden geldiğini ifade etti.

Vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak, başta evsel katı atık bedeli olmak üzere su faturalarına yansıyan ek ücretlerin yeniden değerlendirilmesini ve makul seviyelere çekilmesini talep etti.