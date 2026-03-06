İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya programı kapsamında esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kapu Camii'nde Cuma namazını kılan Çiftçi, programının devamında Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KONYA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da gerçekleştirdiği program kapsamında bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Günün ilk bölümünde kentteki esnafı ziyaret eden Bakan Çiftçi, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Çiftçi, Türkiye'nin birlik ve dayanışma içinde daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlediğini vurguladı.

Esnaf ziyareti sonrasında vatandaşlarla birlikte Kapu Camii'nde Cuma namazını eda eden Bakan Çiftçi, namaz sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Konya programına Mevlana Türbesi ziyaretiyle devam eden Bakan Çiftçi, Hazreti Mevlana'nın manevi mirasının yaşatıldığı dergâhta dua etti. Türbe ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çiftçi, yetkililerden türbe ve çevresinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Bakan Çiftçi'nin Konya'daki temaslarının gün boyunca çeşitli ziyaret ve görüşmelerle devam ettiği bildirildi.