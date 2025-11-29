Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi öğrencilerine uygulamalı ağaç ve çalı budama ile çim biçme eğitimi verdi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı öğrencilerine 'Budama Teknikleri ve Bahçe Bitkilerine Giriş' dersleri kapsamında uygulama etkinliği düzenledi. Program Başkanı Dr. Öğretim üyesi Aynur Sadak Turhan'ın da katılım sağladığı eğitim, Kayapınar ilçesindeki Yeşil Kuşak Parkı'nda yapıldı.

Bahçe Tarımı Programı 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte, alanında uzman ekipler tarafından kapsamlı budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde ise öğrenciler, budamada kullanılan ekipmanlar hakkında detaylı şekilde bilgilendirildi.