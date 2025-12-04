Bursa Osmangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin ve eşi Ahmet Keskin'i ağırladı. Çift, azim ve kararlılıkla dolu hayat hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

BURSA (İGFA) - Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen programda, Keskin çifti karşılaştıkları zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyişlerini, başarıya giden yolda azim ve kararlılığın önemini etkileyici örneklerle aktardı.

Sevda Kurul'un moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Kübra Denizci Keskin, ralli pistlerindeki mücadelesini ve engelli bir birey olarak sporda var olma serüvenini anlatırken; Ahmet Keskin de hem spor hayatında hem de aile yaşamında eşine verdiği desteğin önemini vurguladı.

'HERKESİN HİKAYESİ BİRBİRİNDEN ÖZEL VE KIYMETLİDİR'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunun altını çizen Kübra Denizci Keskin, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben bugünü sadece bir takvim hatırlatması olarak değil, toplumda farkındalığın güçlendiği, birbirimizi daha iyi anlama fırsatı bulduğumuz çok değerli bir gün olarak görüyorum.

Burada, böylesine güzel bir söyleşide bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Spor hayatında, iş hayatında, sosyal yaşamda ve eğitimde daha erişilebilir bir dünyanın hepimiz için ne kadar kıymetli olduğunu konuştuk. Aslında engellerin, doğru bir bakış açısıyla ele alındığında topluma ne kadar büyük bir değer katabileceğini birlikte değerlendirdik. Elbette bizim de bir hikayemiz var. Ben, dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Bu unvan kulağa büyük bir başarı gibi gelse de, arkasında çokça mücadele, çokça emek ve en önemlisi hiç pes etmeme kararlılığı var. Aynı zamanda bir klinik psikoloğum ve mesleğim gereği biliyorum ki; herkesin hikayesi birbirinden özel ve kıymetlidir.'

'RALLİ YOLCULUĞUMDA VE İŞ HAYATIMDA ERKAN AYDIN'IN BÜYÜK DESTEĞİ VAR'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak adına yaptığı çalışmaların oldukça kıymetli olduğunu söyleyen Keskin, 'Hepimiz için erişilebilir bir dünyada topluma engellilerin çok büyük katkılar katacağına inanıyorum. Benim hem ralli yolculuğumda hem de iş hayatımda verdiği destek için Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu desteğin sadece benimle sınırlı kalmıyor. Erkan başkanımızın engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak adına birçok çalışması var. Zamanla bunların daha da büyüyeceğine inanıyorum. Sizlerin de farkındalık oluşturabilecek, katkı sağlayabilecek hikayeleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın' diye konuştu.

'HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİMİZ BİR KONUMA GELDİK'

Kübra ile tanışma hikayesini anlatan Ahmet Keskin de, 'Bir dönem federasyonda çalışıyordum. Türk Otomobil Sporları Federasyonu'nun yaptığı bir proje kapsamında Kübra'ya uygun bir otomobil hazırlanmıştı. Kendisi aracı ilk kez denemeye geldiğinde orada tanıştık. O gün hava gerçekten çok kötüydü. Yağmur, fırtına, neredeyse piste çıkılmayacak bir durumdaydı. Ama o tüm zorluklara rağmen direksiyona geçti ve piste çıktı. Aslında o gün otomobile binip geri dönebilirdi ama içindeki istek, azim ve tutku buna izin vermedi. Onu izlerken sanki o anı ben yaşıyormuşum gibi hissettim. İçimde inanılmaz bir heyecan oluştu. Devamı gelecekmiş gibi bir his vardı. Nitekim öyle de oldu. O sürüşün ardından kendisine ulaştım, konuştuk. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımda, o ilk günkü cesaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyorum. Belki o zamanlar asla tahmin edemezdik ama şimdi hayal bile edemeyeceğimiz bir konuma geldik' açıklamalarında bulundu.

Bunun yanı sıra Ahmet Keskin, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Burada bulunmak, sizlerle aynı ortamı paylaşmak gerçekten çok güzel. Umarım 3 Aralık'ı yalnızca bir gün değil, tüm yıla yayılan bir farkındalık olarak görebiliriz. Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ın bu konudaki duruşu, hassasiyeti ve yaptıkları çalışmalar bizim için çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Salonu dolduran engelli bireyler ile katılımcılar ise söyleşinin hem farkındalık oluşturması hem de hayata karşı güçlü duruşun önemini hatırlatması bakımından büyük beğeni topladığının altını çizdi. Program sonunda Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı ile Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, Keskin çiftine günün anısına teşekkür hediyesi takdim etti.