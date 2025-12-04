İzmir Karabağlar Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireylerin katıldığı 'Sürdürülebilir Tasarım Atölyesi' eğitim programını sertifika töreni ve sergiyle taçlandırdı. Başkan Helil Kınay, 'Bugün bir kutlama değil, farkındalık günüdür' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademi ve Karabağlar Kent Konseyi işbirliğiyle 'Dünya Engelliler Haftası' kapsamında 6 ay boyunca 'Sürdürülebilir Tasarım Atölyesi' eğitim programına katılan özel gereksinimli bireylere sertifika töreni ve 'Ezber Bozan Tasarımlar' sergisi düzenlendi.

Programda ayrıca 'Hepimiz Biriz' tasarım atölyesine katılan Başkan Kınay, özel gereksinimli bireylerle birlikte dönüştürülebilir ürünler üzerine tasarım çalışması yaptı.

Mobilya Akademi'deki törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yanı sıra İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nurcan Pirgan Çakır, meclis üyeleri, MESEM öğrencileri ve özel gereksinimli bireyler katıldı.

BAŞKAN KINAY 'ARAMIZDA HİÇBİR ENGEL YOK; BUGÜN BİR KUTLAMA DEĞİL, FARKINDALIK GÜNÜDÜR'

Etkinlikte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, toplumdaki eşitsizliklere ve zorlaşan yaşam koşullarına dikkat çekerek, bu haftanın bir kutlama günü değil, farkındalık ve dayanışmayı büyütme günü olduğunu vurguladı.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Kınay, özellikle dezavantajlı ve özel gereksinimli yurttaşların yaşamın her alanında eşit ve bağımsız yer almasının bir insan hakkı olduğunu söyledi.

Kınay 'Ülke koşullarında hepimizin erişemediği, eşit olmadığı alanlar var. Bu yüzden görmeyenlere göstermeye, duymayanlara anlatmaya, 'olmaz' denilen yerde 'olur' demeye ihtiyacımız var. Bugün burada üretilen her tasarım, her fikir bu dönüşümün bir parçası' ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği 20 ay boyunca Karabağlar'ın her sokağında özel bireylerle bir araya geldiğini belirten Kınay, 'Bana duygularını en saf haliyle paylaşan, hiçbir karşılık beklemeden destek veren büyük bir aileyle yol yürüyorum. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu dayanışma sayesinde Karabağlar'da birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz' diye konuştu.

Gençlerin, meslek odalarının ve atölyelerin katkısıyla çalışmaların her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Kınay, 'Hepimizin eşitlik, gelişim ve üretme hakkı var. Bu yolda en çok çalışanı da, en güçlü duran da biz olacağız. Yeter ki bir araya gelelim, birbirimizi duyalım ve görünür kılalım' diyerek sözlerini noktaladı.

ÇAKIR'DAN 'ERİŞİLEBİLİRLİK VE EŞİTLİK' VURGUSU

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nurcan Pirgan Çakır ise konuşmasında, engellilerin yaşamın her alanında eşit ve bağımsız yer almasının bir gelişmişlik göstergesi olduğunu belirterek, Karabağlar'da kapsayıcı çalışmaların artarak süreceğini söyledi.

6 AYLIK EĞİTİMİN ARDINDAN SERTİFİKALAR VERİLDİ

'Sürdürülebilir Tasarım Atölyesi' eğitim programına 6 ay boyunca devam eden özel gereksinimli bireylere sertifikaları Başkan Kınay, Hasan Özkoparan, Nurcan Pirgan Çakır ve Uğur Durmaz tarafından takdim edildi.

'HEPİMİZ BİRİZ' ATÖLYESİ

Başkan Kınay, sertifika töreninin ardından özel gereksinimli bireylerle birlikte dönüştürülebilir malzemelerden yeni tasarımlar üretti. Etkinlikte bir sandalye renkli iplerle yeniden işlevsel hale getirildi.

GENÇ TASARIMCILAR SEKTÖRLE BULUŞTU

Kınay, günün sonunda genç tasarımcıları mobilya sektörüyle bir araya getiren 'Genç Tasarımcılar Mobilya Sektörüyle Buluşuyor' sergisinin açılışına katıldı.

Sergide; Ezber Bozan Tasarım Yarışması 2025 'Eko-Tasarım' kategorisinde dereceye giren tasarımlar, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EİB) tarafından yürütülen Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı ürünleri ve ETMK İzmir (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) işbirliğiyle hazırlanan tasarımlar yer aldı.

Başkan Kınay, tasarımları inceleyerek gençlerin yaratıcılığının sektör için büyük bir güç olduğunu belirtti. Etkinliklerin sürdürülebilir tasarıma önemli katkı sunduğunu söyledi.